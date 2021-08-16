Призывникам Таджикистана разрешили откупаться от службы

Правительство Таджикистана ввело специальный сбор для призывников, которые не хотят проходить срочную службу в армии. Теперь молодым людям достаточно заплатить 25,2 тысячи сомони (около 160 тысяч рублей), отправиться на месячные сборы, после чего они получат полное освобождение от службы. Об этом сообщило издание «Азия плюс» со ссылкой на представителя министерства обороны Таджикистана Фаридуна Махмадализоды.

Идею о том, чтобы не желающие служить призывники пополнили государственный бюджет деньгами Министерство обороны Таджикистана предлагало давно, но правительство все никак не могло принять нужные законы.

Наконец парламент республики внес поправки в закон «О воинской службе и воинских обязанностях». Начиная с осени этого года призывники смогут заплатить деньги и пройти месячные сборы, чтобы получить полное освобождение от призыва.

Отказаться от службы в армии смогут не все. Ежегодно государство начнет устанавливать квоту по количеству срочников, которые после оплаты смогут отправиться на сборы. Как пояснил представитель Минобороны страны, если молодой человек уже оплатил отказ от службы, но не попал в квоту на сборы, то его внесут в специальный список и он отправится на месячное обучение уже в следующий призыв.

После такого альтернативного прохождения службы в армии призывник не сможет устроиться на работу в судебную систему или силовые органы. Туда продолжат принимать только тех, кто отдал долг родине.