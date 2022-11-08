Призывавшего к поддержке России священнослужителя объявили в розыск на Украине | 360°

Мир 08 ноября 2022, 21:34 Призывавшего к поддержке России священнослужителя объявили в розыск на Украине СБУ объявила настоятеля храма в розыск на Украине за агитацию в пользу России Telegram

Читать 360tv в

Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает настоятеля одного из храмов в Харьковской области, который занимался агитацией в поддержку России. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

По данным СБУ, Настоятель храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Купянском районе во время своих проповедей склонял прихожан поддерживать Россию. Также в агитации помогала одна из местных жительниц. По версии ведомства, оба уже выехали из страны.

Реклама

«Обоим фигурантам заочно сообщено о подозрении», — отмечено в сообщении.

Реклама

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Как указывалось в карточке, Захарова якобы скрывается от досудебного расследования.

А перед этим СБУ объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.