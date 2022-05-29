Призыв Зеленского к Евросоюзу назвали в США невыполнимым

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно быстрее принять страну в Евросоюз по «специальной схеме». Но обозреватели The American Conservative назвали это требование невыполнимым.

«Специального порядка приема в ЕС не существует. Стоит заметить, что Киев и так за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие страны, как Босния и Герцеговина, Финляндия, Австрия и Швеция потратили около трех лет», — заявили авторы материала.

Они подчеркнули, что Евросоюз не является благотворительной организацией, а его расширение нельзя рассматривать в качестве гуманитарной акции. Обсуждение возможности ускоренного присоединения Украины чреваты сомнениями, возникающими как внутри ЕС, так и в США.

По словам журналистов, для использования «специальной схемы» нужно разработать новое законодательство, что сложно из-за отсутствия единогласия среди членов ЕС. Они также отметили, что Евросоюз не должен снижать собственные стандарты и отходить от проверенных и устоявшихся процедур.