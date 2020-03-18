Призыв в армию остановили на Украине из-за коронавируса

По данным сайта «Газета.ru», указ об этом уже подписан командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским. Согласно документу, председатели призывных комиссий должны пересмотреть работу в соответствии с введенными ограничениями.

При этом военные комиссариаты и территориальные центры комплектования продолжат организацию противоэпидемических мероприятий.