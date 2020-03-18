Призыв в армию остановили на Украине из-за коронавируса
Призыв в армию остановлен на Украине на время карантина. Об этом сообщило издание УНИАН со ссылкой на Вооруженные силы Украины.
По данным сайта «Газета.ru», указ об этом уже подписан командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским. Согласно документу, председатели призывных комиссий должны пересмотреть работу в соответствии с введенными ограничениями.
При этом военные комиссариаты и территориальные центры комплектования продолжат организацию противоэпидемических мероприятий.