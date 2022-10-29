Призыв Украины принудить Россию остаться в зерновой сделке назвали шантажом | 360°

Мир 29 октября 2022, 20:09 Призыв Украины принудить Россию остаться в зерновой сделке назвали шантажом Захарова заявила о готовности Украины идти на теракты и шантаж ради денег и оружия РИА "Новости"

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Властям Украины не нужны безопасность и стабильность во всем мире. В таких условиях о них забудут, а поставки денег и оружия остановятся. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который потребовал от мирового сообщества заставить Россию выполнить обязательства по зерновой сделке.

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«Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства — лишь бы им шли деньги и оружие», — написала Захарова.

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Россия приостановила выполнение контракта по зерновой сделке после атаки украинских дронов на базу Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны пояснили, что главной целью стали корабли, которые обеспечивали безопасность гуманитарного коридора для сухогрузов с украинским зерном.

МИД России отметил, что больше не может гарантировать безопасность транзита, так как украинские военные под руководством британцев использовали этот участок черноморской акватории для атаки.

Телеканал «Санкт-Петербург» напомнил, что документы в рамках зерновой сделки российская делегация подписала 22 июля в Стамбуле. Первым стал меморандум с ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Второй определял порядок вывоза украинского зерна из портов в Черном море.