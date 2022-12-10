Мир 10 декабря 2022, 14:32 Призыв украинских чиновников к бойкоту русской культуры назвали жалким Посольство России в Лондоне раскритиковало статью The Guardian о бойкоте русской культуры Википедия

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Введение читателей в заблуждение и манипулирование фактами увидели российские дипломаты в статье британской газеты The Guardian с призывами отмены русской культуры. В официальном релизе посольства России отметили, что автором материала стал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

В диппредставительстве выразили сожаление, что известная газета стала площадкой для распространения недостоверной информации, в которой проигнорированы факты зверств киевского режима, но есть попытка ввести читателей в заблуждение.

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Дипломаты напомнили, что именно Украина запретила русский язык на своей территории и начала проводит террор среди жителей Донбасса с 2014 года. Кроме того, сейчас идет атака на Украинскую православную церковь Московского патриархата.

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Призыв министра Ткаченко к бойкоту русской культуры нарушает принцип того, что шедевры всемирно известных людей искусства остаются вне политики. Но продвигающий русофобскую и националистическую политики киевский режим не оставляет «жалкие попытки „аннулировать“ русскую культуру, составной частью которой веками была и сама Украина».