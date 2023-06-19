Мир 19 июня 2023, 19:37 Призыв президента Чехии ограничить россиян сочли русофобным Замглавы МИДа Грушко: заявление президента Чехии отражает степень русофобии на Западе РИА «Новости»

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Заявление президента Чехии Петра Павела является отражением соответствующей степени русофобии на Западе. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Знаете, обычно мы стараемся не комментировать заявления президентов. В данном случае я оставляю это на его совести и на суд чешского народа, президентом которого он является. Это выражает ту степень русофобии, которая сегодня воцарилась в странах Западной Европы», — сказал он.

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Президент Чехии Петр Павел в интервью CNN Prima News заявил о необходимости ввести ограничения в отношении россиян, которые проживают за рубежом. Он напомнил о том, что ограничительные меры действовали во время Второй мировой войны в США в отношении проживавших там японцев. При этом он объяснил, что это не означает слежку за каждым отдельным российским гражданином.

Также Павел сообщил, что российские войска успели освоить опыт атак Украины, поэтому сейчас они активно укрепляют оборонительные линии. По его мнению, нынешней целью киевского режима является поиск слабых мест обороны России.