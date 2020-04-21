Призыв немецкого депутат отменить санкции поддержали в Госдуме

По его словам, «немецкий депутат призывает к благоразумию, но сегодня западные политики закостенели в своих антироссийских позициях». Бальбек уверен, что «было бы абсолютно правильным во время противостояния пандемии начать писать мировую историю в определенной мере с чистого листа» и это «дает шанс смягчить эту ситуацию в отношениях между разными странами».

«Думаю, все останется, как есть: одни будут требовать смягчить санкционную политику, другие — упорно на этом настаивать и, даже неся огромные экономические потери, бить себя в грудь и подчеркивать свою принципиальность», — заключил депутат.