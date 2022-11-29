Мир 29 ноября 2022, 09:10 Призыв МАГАТЭ прекратить обстрелы Запорожской АЭС заставит киевский режим задуматься — Рогов Член главсовета Запорожья Рогов: призыв МАГАТЭ к Украине по ЗАЭС поможет разрядке ситуации

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Международное агентство по атомной энергии помогло бы разрядить обстановку вокруг Запорожской АЭС, если бы официально обратилось к Украине и потребовало прекратить обстрелы. Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сказал ТАСС, что это, по крайней мере, заставило бы киевский режим задуматься.

«По крайней мере, те, кто совершают военные преступления <…>, задумались бы над тем, чем это чревато и чем это закончится», — сказал он.

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Владимир Рогов обвинил киевский режим в ядерном терроризме. Он объяснил, что украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС, потому что уверены в своей безнаказанности. Реакцией на просьбу МАГАТЭ остановиться стала бы истерика, обвинения в коррупции и саботаж. Член главного совета считает, что обращение агентства отменило бы гарантию неприкосновенности военных преступников, а неотвратимость наказания — единственное, что их остановит.

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Инспекторы МАГАТЭ побывали на Запорожской АЭС в ноябре. Они оценили состояние станции и заявили, что повреждения от обстрелов некритичные. Кроме того, агентство приняло резолюцию, в которой призвало Россию оставить станцию, вывести с нее военных и гражданских специалистов.