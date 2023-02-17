Мир 17 февраля 2023, 13:43 Призыв Госдепа не ездить в Россию и Белоруссию назвали провокацией Представитель МИД Захарова назвала провокацией призыв Госдепа США не ездить в Россию РИА «Новости»

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Призывы к американцам не ездить в Россию и Белоруссию, а в случае, если уже приехали, покинуть страны, стали очередной провокацией Госдепа США. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Это очередная американская провокация», — подчеркнула она.

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Захарова заметила, что опасность подвергнуться плохому обращению и подпасть под арест больше грозят россиянам в США и других странах мира под их влиянием.

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Она также обвинила американское правительство в замалчивании схода поезда с химикатами в Огайо. Авария, по словам Марии Захаровой, стала крупнейшей техногенной катастрофой за последнее время, но о ней стали говорить только через две недели — журналистов не подпустили к месту событий.

Американское посольство посоветовало своим гражданам из-за риска мобилизации и неправомерных задержаний не приезжать в Россию и Белоруссию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Госдеп не впервые сделал такое заявление, и назвал опасения необоснованными.