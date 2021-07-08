Призыв Франции не признавать «Спутник V» в ЕС прокомментировали в Госдуме

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал это заявление для «Газеты.ru».

Клеман Бон заявил, что Франция не доверяет российским и китайским вакцинам.

«В отношении же ряда других вакцин, в частности, российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», — сказал политик.

Чепа назвал это высказывание политизированным.

«Это заявление, конечно, носит политический оттенок, но в большей степени оно коммерциализированное. Такие заявление не просто негуманные, они абсолютно неправильные. Странно, что политики большого уровня позволяют себе делать такие заявления. Здесь в большей степени пахнет определенной коррупцией, чем заботой о здоровье населения», — сказал он.

Чепа отметил, что российская вакцина от коронавируса появилась первой в мире и ее эффективность не вызывает сомнений. В условиях, когда нужно бороться с вирусом всеми методами, делать заявления, подобные тому, что сказал Бон, непрофессионально.