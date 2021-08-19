Призыв Борреля не дать России установить контроль в Афганистане прокомментировали в Совфеде

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Боррель заявил, что ЕС не должен допустить, чтобы Россия и Китай взяли контроль над ситуацией в Афганистане.

Сенатор подчеркнул, что Россия будет делать все возможное для достижения «мира и спокойствия» в Афганистане и указал на то, что в заявлении Борреля видны неверно расставленные приоритеты.

«Вместо того чтобы говорить о прекращении братоубийственной войны в Афганистане и привлечении для этого тех стран, которые заинтересованы в этом, его, оказывается, больше всего заботит не мир и спокойствие в Афганистане, а то, чтобы Афганистан не оказался под влиянием России и Китая», — сказал Цеков.