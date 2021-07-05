Украинский генерал призвал власти не провоцировать Россию

Генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший депутат Верховной Рады Вилен Мартиросян призвал не провоцировать Россию. Он уверен, что в военном плане она превосходит Украину.

«Как бы не было, Россия и Украина — как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: „Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь“, не понимая, что великан по голове даст — он сядет», — сказал он в эфире телеканала «Наш», передало РИА «Новости».

Он отметил, что нельзя лицемерить и обманывать украинский народ, пытаясь продемонстрировать военную мощь. Генерал не понимает, кого Украина хочет обмануть. При этом в стране, по его мнению, стало слишком много «умных» людей, которые подхалимничают и говорят о любви к своей Украине и ненависти к России.

Ранее первый украинский президент, председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал Владимира Зеленского выяснить на встрече с Байденом о сроках вступления в НАТО.