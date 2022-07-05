«Призрачная ведьма». Соцсети напугала скульптура в честь украинских матерей в Праге

В центре Праги установили скульптуру «Венок» в честь украинских матерей. Художница Вероника Псоткова сделала ее из проволоки и подвесила в воздухе. Пользователи соцсетей раскритиковали это произведение современного искусства и даже сравнили его с ведьмой, сообщило РИА «Новости».

Символ украинской матери сделан из оцинкованной сетки-рабицы. У нее нет лица, взъерошены волосы, расставлены руки, а вместо ног — подобие хвоста. Инсталляцию установили на тросах на уровне пятиэтажного дома на улице Длоуха (Dlouhá) в центре Праги.

Источник фото: сайт «Винегрет»

Пользователи соцсетей работу Вероники Псотковой не оценили. Они сравнили скульптуру с ведьмой, демоном и злодейкой из мифологии. Женщина с ником hamon_elena написала в Twitter, что скульптура похожа, скорее, на Медузу Горгону. Djuric_zlatko предположил, что у автора есть проблемы в семье.

«Пугает меня. Она больше похожа на призрачную ведьму», — написал HamlenTyreKurt.