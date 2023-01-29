Эксклюзив 29 января 2023, 13:14 «Призовут не раздражать Россию». Запад скроет готовность НАТО к открытому противостоянию с РФ Политический советник Маркелов: Запад намеренно затянет с помощью Украине rawpixel

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Представители НАТО в открытую заявили о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией. Политический советник и гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов в беседе с «360» оценил риски и вероятность такого конфликта.

«Публичные заявления политиков не всегда отражают реальный ход дела. Первые лица государств и международных организаций хоть с утра до вечера могут перекидываться речами. Нужно смотреть не на слова, а на фактуру происходящего», — подчеркнул он.

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При этом политический советник отметил, что в заявлении представителей НАТО скрыт основной посыл: альянс готов к боестолкновениям.

«Дальнейшие заявления стран — участниц организации направят на смягчение формулировки», — предположил Маркелов.

По его мнению, власти западных государств в ближайшее время представят куда более щадящие интерпретации этого заявления.

«Они призовут не раздражать Россию, а прямое понимание готовности к конфликту назовут неверно истолкованным», — сказал он.

Маркелов заявил, что Запад не приемлет форс-мажоров в ситуации на Украине.

«НАТО в замедленном режиме запустит сбор вооружения, потихоньку организует курсы для ВСУ по использованию западных танков. Причем неясно, чему обучат украинских солдат, поскольку к отправке готовят 25 видов танков со всего мира», — отметил собеседник «360».

РИА «Новости»

По его мнению, весь этот процесс затянется надолго. Помимо сбора и курсов, НАТО предстоит организация логистики боеприпасов. Маркелов предположил, что в марте ВСУ в лучшем случае получат только легкую бронетехнику, которую несложно доставить по железнодорожным путям.

«Даже если к западным границам Украины и приблизится какая-то партия боеприпасов для ВСУ от НАТО, российские спутники все это заметят», — дополнил он.

Также Маркелов добавил, что в медийном пространстве НАТО создаст из небольшой поставки целую эпопею. Однако радикальных перемен стоит ожидать только к августу текущего года. До этого момента обстановка в рамках украинского конфликта будет меняться волнообразно — от обострения к затиханию и обратно — но серьезных перемен, по мнению политического советника, не будет.