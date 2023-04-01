Мир 01 апреля 2023, 14:55 Признавшим голодомор геноцидом французам напомнили о холокосте Захарова назвала спекуляцией признание голодомора геноцидом депутатами Франции Википедия

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Двуличием и очередным проявлением русофобии назвала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова решение Национального собрания Франции признать голод на Украине 1932−1933 годов геноцидом. Текст ее комментария опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД отметила, что вместо объективной оценки трагедии, которая произошла в те годы в Советском Союзе, французские депутаты разделили жителей страны по национальному признаку.

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«В угоду конъюнктуре Париж цинично выбрасывает как ненужную информацию память о русских, белорусах, казахах, киргизах и других жителях южных областей РСФСР, Поволжья, Урала, Средней Азии, также пострадавших от этого масштабного бедствия», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что французские политики действовали вполне по своим двойным стандартам, приравняв голод к ужасам холокоста и геноцида в Руанде, часть ответственности за который признала бывшая метрополия.

Захарова подчеркнула, что Франция в очередной раз провела бессмысленную акцию в угоду украинским властям. Поэтому иначе как спекуляцией, чтобы убедить собственных жителей в необходимости продолжения поставок оружия и продолжения далекого конфликта, это поведение назвать нельзя.