Мир 05 февраля 2023, 15:30 Признавшему сложное положение ВСУ Зеленскому предрекли скорое поражение Читатели Die Welt предсказали окончательное поражение ВСУ после выступления Зеленского Ministry of Defense of Ukraine

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского, посвященное сложной для бойцов ВСУ ситуации в Артемовске, вызвало возмущение у читателей немецкой газеты Die Welt. Они заявили, что украинскому лидеру, вместо того чтобы выпрашивать у Германии танки, стоило бы задуматься о начале переговоров с Россией, потому что число украинских бойцов подходит к концу.

«Всем очевидно, что у Украины заканчиваются солдаты», — написал один из пользователей.

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Ему ответили, что под мобилизацию в стране уже подпали 60-летние.

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«Непонятно, на что рассчитывает Зеленский, оказавшись в таких условиях. У России еще масса материальных и людских ресурсов», — добавил автор.

Украинскому лидеру один из читателей предложил задуматься о начале переговоров с российской стороной для завершения конфликта. Но ему ответили, что дело и так близится к победе России, а у Зеленского есть другие дела.

«Он готовит свой спасательный самолет для вылета на Багамы в аэропорту Киева», — объяснил читатель.

Украине предрекли масштабное поражение из-за отказа властей страны пойти на предложенные компромиссы и постоянно увеличивающихся требований о помощи в адрес стран Запада.

«Неудивительно, что Зеленский останется один со своими неудачами, если он неправильно оценил ситуацию», — резюмировал автор сообщения.