Признавать США сверхдержавой отказались в Иране

Действия американских властей приведут к скорому упадку США как сверхдержавы. Об этом в своей статье заявил автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун.

«Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США», — написал журналист.

Он добавил, что все неудачи США можно разделить на несколько пунктов. В военной сфере американцы потеряли ту мощь, которая позволяла бы им реально влиять на обстановку в мире. В политике США больше не держат под своим контролем абсолютно все даже на территории Европы. Также американские власти потерпели неудачу и в оказании санкционного давления.

«Этот инструмент перестал быть эффективным, с учетом тех изменений, что произошли в мировой экономической системе», — отмети Акун.

По словам автора материала, в качестве сверхдержавы главным врагом США являются неспособность страны признавать собственные ошибки и отсутствие стремления к адекватному восприятию реальности.