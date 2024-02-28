Мир 28 февраля 2024, 07:53 Признать СБУ и ВСУ террористами предложили в России Посол Мирошник: Россия считает целесообразным признать СБУ и ВСУ террористами РИА «Новости»

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В России могут признать террористическими организациями Службу безопасности Украины, главное управление разведки Минобороны республики (ГУР) и ВСУ. Об этом рассказал РИА «Новости»посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Вопрос политической инициативы со стороны <…> политического руководства по целесообразности придания этим структурам статуса террористических. Мы считаем, что это целесообразно», — сказал Мирошник.

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По его словам, чтобы признать все эти организации террористическими на международном уровне, нужен политический консенсус с «заказчиками и координаторами их преступлений». Речь идет об англосаксах, американцах и Евросоюзе. Мирошник подчеркнул, что именно они легализуют работу этих структур.

Поэтому пока на международном уровне признание ГУР, СБУ и украинской армии террористическими организациями проблематично. Но на российском — вполне возможно, резюмировал дипломат.