Мир 15 января 2024, 07:05 «Признать очевидное все же придется». Пушков согласился с заявлением Швейцарии по России и Украине Сенатор Пушков: МИД Швейцарии сделал самоочевидное заявление по Украине Unsplash

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Россия должна участвовать в консультациях по урегулированию ситуации на Украине. МИД Швейцарии лишь озвучил очевидную, но проигнорированную странами Запада вещь, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы. <…> Но в конечном счете признать очевидное все же придется.», — заявил он.

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Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис о том, что Россию следовало привлечь к обсуждению мирного плана урегулирования ситуации на Украине. По его словам, западные СМИ подали такую позицию как сенсацию, хотя на самом деле это «самоочевидно». Россия, по мнению сенатора, должна участвовать в этом процессе.

Он раскритиковал Запад за то, что тот создал и продолжил продвигать ложное восприятие украинского кризиса, игнорируя очевидное. Политика изоляции России, по словам Алексея Пушкова, провалилась. Сенатор уверен, что несмотря на это и заявление Швейцарии, западные страны продолжат делать вид, что ничего не заметили.

Представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала прекратить вооружать Украину и вводить антироссийские санкции. Она заявила, что это позволит европейским странам выйти из тупика.