Признанного мертвым офицера полиции нашли живым спустя 17 лет

Офицера полиции считали погибшим после цунами, которое произошло в Индонезии 17 лет назад. Спустя много лет его родственники узнали, что все это время он был жив и находился в психиатрической больнице.

Офицер полиции Абрип Асеп после цунами, которое произошло 26 декабря 2004 года, сначала числился пропавшим без вести. Затем его родственникам пришлось признать его мертвым. Однако последние 17 лет он был жив. После стихийного бедствия у мужчины произошло расстройство психики, его госпитализировали в психиатрическую больницу в провинции Ачех, сообщило издание Daily Mail.

Обнаружить Асепа помогла случайность. Один из родственников увидел его фото случайно в чате в соцсетях.

«Я не мог в это поверить, 17 лет никаких новостей, и мы думали, что он умер, мы не знали, что он все еще жив», — сказал родственник.

Для Юго-Восточной Азии цунами, которое произошло после сильнейшего землетрясения, стало настоящей трагедией. Погибли более 270 тысяч человек. Серьезно пострадала Индонезия, потеряв около 167 тысяч человек. Однако по некоторым данным, это число может приближаться к 200 тысячам.