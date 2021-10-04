Признания «Спутника V» потребуют в немецком суде

Депутат бундестага от «Левой партии» Дитер Дем проиграл суд в городе Кассель, куда он подавал иск с требованием признать российскую вакцину «Спутник V». Сейчас он заявил о намерении обратиться в Федеральный административный суд Германии. Дем считает, что запрет нарушает принцип равенства привитых граждан на получение сертификата в ФРГ.

Депутат сообщил агентству RND, что Еврокомиссия в августе признала сертификаты, выданные Ватиканом и Сан-Марино о вакцинации «Спутником V». Гражданам стран, где российская вакцина одобрена, разрешили свободно передвигаться по территории Евросоюза. Но жителям государств, где «Спутник V» разрешен не был, этого делать нельзя.

«Абсурдно, что, например, венгр, полностью вакцинированный „Спутником V“, может обедать в немецком ресторане, который придерживается правила 2G (вакцинированным и выздоровевшим можно не соблюдать карантинные правила — прим.ред,), а немцу — в данном случае мне — нет», — подчеркнул Дитер Дем.

По его мнению, из-за запрета на российскую вакцину в Германии умерло много людей. В ФРГ нет собственного профилактического препарата, а «Спутник V» не был доступен.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет нареканий относительно российской вакцины от коронавируса «Спутник V».