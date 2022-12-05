Мир 05 декабря 2022, 17:27 Признание Зеленского Человеком года вызвало критику Читатели FT предложили отменить решение о присвоении Зеленскому звания «Человек года» Официальный сайт президента Украины

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Газета The Financial Times присвоила звание «Человек года» президенту Украины Владимиру Зеленскому. В официальном заявлении редакции сказано, что он проявил лидерские качества и настоящую силу духа во время специальной военной операции. С решением журналистов не согласились пользователи Twitter. На странице издания в социальной сети комментаторы отметили, что из всего населения планеты газета сделала самый неудачный выбор.

Один из комментаторов напомнил, что Зеленский, перед тем как занять пост президента Украины, был комедийным актером, который снялся в роли лидера страны в сериале.

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«Это все равно, что сделать Сашу Барона Коэна (британский комик — прим. ред.) в образе Бората премьер-министром», — написал автор.

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Еще один читатель издания отметил, что Зеленскому стоит вручить награду за отмывание денег, которое он получил от западных политиков.

«Лауреат премии за услуги прачечной», — пошутил автор.

Другой пользователь отметил, что Зеленский «заработал кучу денег на посту президента в эти сложные времена».

«Сложно назвать честным такое решение», — согласился он с критикой позиции FT.

В комментариях напомнили, что Зеленский получил от стран Запада огромные деньги, которые непонятно куда ушли. В качестве нового звания они предложили присвоить президенту Украины титул «Мошенник десятилетия».

«У вас было несколько миллиардов людей для выбора, но кого вы утвердили?» — возмутился еще один пользователь.

Редакции газеты предложили пересмотреть свое решение. В качестве главной кандидатуры на звание «Человек года» в Сети выдвинули женщин Ирана, которые вышли на протесты против ношения хиджабов.