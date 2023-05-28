28 мая 2023, 12:17
Признание США о дееспособности ВСУ назвали шагом к пониманию реальности
Глава МИД Лавров: слова Милли об Украине стали шагом к пониманию реальности
Заявление главы Объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милли о невозможности возвращения Украиной всех территорий по состоянию на 1991 год стало шагом к признанию реального положения дел. Об этом в эфире программы «Москвы. Россия. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Из уст официального лица впервые сказано что-то, что не стало безапелляционной поддержкой украинской формулы мира. Безусловно, это шаг к понимаю текущей реальности на земле», — сказал Лавров.
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Ранее Милли заявил, что в обозримой перспективе у Украины не получится вернуть себе все территории. Он напомнил, что ВСУ противостоят как минимум несколько сотен тысяч российских военнослужащих.
Также он предупредил, что истребители F-16 не станут для Украины «чудо-оружием», определяющим паритет сил на поле боя.
США
Сергей Лавров
Украина
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