Мир 28 мая 2023, 12:17 Признание США о дееспособности ВСУ назвали шагом к пониманию реальности Глава МИД Лавров: слова Милли об Украине стали шагом к пониманию реальности Ministry of Defense of Ukraine

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Заявление главы Объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милли о невозможности возвращения Украиной всех территорий по состоянию на 1991 год стало шагом к признанию реального положения дел. Об этом в эфире программы «Москвы. Россия. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Из уст официального лица впервые сказано что-то, что не стало безапелляционной поддержкой украинской формулы мира. Безусловно, это шаг к понимаю текущей реальности на земле», — сказал Лавров.

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Ранее Милли заявил, что в обозримой перспективе у Украины не получится вернуть себе все территории. Он напомнил, что ВСУ противостоят как минимум несколько сотен тысяч российских военнослужащих.

Также он предупредил, что истребители F-16 не станут для Украины «чудо-оружием», определяющим паритет сил на поле боя.