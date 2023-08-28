Мир 28 августа 2023, 22:13 Признание новым российским регионам пообещали в США Кандидат в президенты США Рамасвами предложил признать новые российские регионы РИА «Новости»

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами пообещал в случае своего избрания снять санкции с России, признать новые российские регионы и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО. Об этом он написал в своей колонке для журнала American Conservative.

«Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок», — написал Рамасвами.

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Американский политик уточнил, что поступит подобным образом при определенных условиях.

«Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем», — заявил Рамасвами.

По мнению республиканца, единственным победителем в украинском конфликте стал Китай.

В начале августа другой кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал себя единственным человеком, который может предотвратить третью мировую войну. Политик заявил, что в случае своего прихода в власти добьется урегулирования конфликта на Украине и выхода на справедливое мирное соглашение, которое устроит обе стороны.