Мир 31 января 2024, 01:53 Признаки отчаяния заметили во внешности Зеленского Focus: в Германии заметили признаки отчаяния во внешности Зеленского из-за СВО РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский выглядел подавленным из-за ситуации в зоне спецоперации, когда появился на ток-шоу Карен Миосги на канале ARD. Об этом сообщил обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт.

По его словам, внешний вид украинского лидера соответствовал общему положению дел на поле боя.

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«Это был уже не уверенный в себе лидер военного времени — но человек, который лишь хочет произвести впечатление, будто он готов сражаться», — отметил Штейнгарт.

Обозреватель считает, что у Зеленского достаточно оснований для паники. На сегодняшний день финансовая и военная поддержка со стороны Запада уменьшается, а оборонная промышленность Европы не может обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. Украинская армия вынуждена сокращать число военных операций.

Штейнгарт также отметил усталость украинцев от конфликта, добавив, что у Зеленского времени остается в обрез и пора бы уже сесть за стол переговоров, пока есть такая возможность. Россия не раз заявляла, что абсолютным приоритетом для нее является достижение целей СВО, но от диалога не отказывалась.

Ранее Зеленский предложил Западу не платить пособие украинским беженцам, а передавать средства Киеву