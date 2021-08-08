Американской гегемонии пришел конец. Среди признаков краха американской империи слабый ответ России из-за событий 2008 года в Грузии и 2014 года на Украине и безуспешные попытки сблизиться со своими противниками. Об этом на страницах журнала The National Interest написал обозреватель Марк Кац.

Он отметил, что после распада Советского Союза и блока социалистических стран появилось мнение, что Соединенные Штаты стали единственной главенствующей на планете силой. По словам Каца, вызовы начала XXI века подвергли это сомнению. Обозреватель пишет, что американской империи пришел конец.

Крах американского господства на Земле доказывает то, что США не смогли одержать верх и добиться своего в крупномасштабных военных операциях в Афганистане и Ираке. Также американские власти уступили России, Ирану и Турции в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Кац подчеркнул, что Соединенные Штаты, несмотря на все усилия, не смогли помешать Китаю развиться, нарастить силу и утвердится в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

В мае читатели болгарского издания «Факти» предсказали, что если Россия будет и дальше сокращать использование долларов, то американская валюта рухнет, а экономическая стабильность США пошатнется.