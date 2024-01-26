Мир 26 января 2024, 05:28 Признак конца света. Кроваво-красный ручей напугал жителей Британии Daily Mail: кроваво-красный ручей нашли в городе Бирмингем в Британии Freepik

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В городе Бирмингем в Великобритании нашли ручей кроваво-красного цвета. Как отметили в Daily Mail, местные жители увидели в этом признак конца света.

«Признак конца света? <…> В среду, 24 января, представитель общественности заметил окрашенный кровью ручей на Перри-Коммон-Медоуз», — сказано в материале.

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Из-за случившегося уже начали разбирательство.

Ранее в небе над Японией обнаружили неизвестный «огненный шар». Необычное явление заметили рано утром. Как заявил куратор краеведческого музея города Хирацука префектуры Канагава Дайти Фудзии, после странного феномена в некоторых районах услышали звуки взрыва. Это может указывать на падение метеорита.

Как сообщал сайт kp.ru, большая часть россиян не верит в сверхъестественные силы. По мнению скептиков, мистикой интересуются только нерелигиозные люди.