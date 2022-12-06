06 декабря 2022, 14:13
Признак эскалации увидели в попытке ударов дронов ВСУ по военным аэродромам России
Бывший командующий НАТО Ставридис назвал опасным поворотом атаки ВСУ на аэродромы России
Запущенные украинскими военными беспилотники по военным аэродромам России в Саратовской и Рязанской областях — новый и опасный поворот в конфликте. Об этом в колонке для Bloomberg написал бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Он подчеркнул, что украинские военные не брали на себя ответственность за случившееся, но при этом не отрицали обвинения Минобороны России. Косвенно причастность к атакам подтвердил один из советников президента Зеленского, который написал на своей странице в социальных сетях, что «запущенные в воздух летающие объекты вернулись в точку вылета».
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По мнению Ставридиса, сейчас страны Запада приложат все усилия, чтобы не допустить усиления конфликта. Действовать они станут обещаниями поставок нового вида вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны.
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Если ВСУ действительно получат в свое распоряжение дополнительные средства для предотвращения ударов по энергетической инфраструктуре, то эскалации удастся избежать.
Министерство обороны России в минувший понедельник, 5 декабря, сообщило о двух сбитых беспилотниках над военными аэродромами Дягилево и Энгельс. В ведомстве подчеркнули, что обломки дронов взорвались при падении, что привело к незначительному повреждению обшивки двух самолетов. На месте погибли трое военных, еще четверо получили ранения.
В министерстве подчеркнули, что попыткой атаковать аэродромы украинские войска пытались вывести из строя самолеты дальней авиации. Но теракт не удался.
Вооруженные силы России ответили ударами высокоточного оружия морского и воздушного базирования по военным частям ВСУ и связанными с ними узлам связи и энергетики. Все заявленные 17 целей успешно уничтожены.
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