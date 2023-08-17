Мир 17 августа 2023, 09:41 Признайте реальность. В США дали совет Зеленскому на фоне потерь и неудач ВСУ Офицер ВС США Дэвис призвал Украину заморозить конфликт и начать переговоры РИА «Новости»

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Украинским властям нужно осознать, что ВСУ никогда не смогут победить на фронте, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в материале для 19Fortyfive. По его мнению, чтобы сохранить остатки территории, Киеву следует заморозить конфликт.

Дэвис напомнил о потерях, которые несут ВСУ. Учитывая это, по его словам, нет никаких оснований верить в то, что армия Украины сможет в обозримом будущем сформировать потенциал, который сопоставили бы с тем, что был до контрнаступления.

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«Это означает, что почти наверняка Украина никогда не завоюет свою свободу на поле боя», — выразил уверенность автор статьи.

По его оценке, в нынешних условиях украинским властям стоит смириться с реальностью и, чтобы предотвратить дальнейшую потерю земель, избрать более разумный курс, а именно — пойти на замораживание конфликта и начать переговоры о его прекращении.

Отдельное внимание отставной офицер уделил роли США в украинском конфликте. Объем вложений Штатов, по его словам, составил более 100 миллиардов долларов — для ВСУ отправили тысячи бронированных машин, миллионы снарядов и ракет. Помимо этого, Украине предоставляли и разведывательную поддержку.

«Теперь необходимо признать, что такой значительный уровень инвестиций не окупился», — заключил специалист.