Прижизненнное издание «Евгения Онегина» ушло с молотка за 118 тысяч фунтов

Комплект прижизненного издания «Евгения Онегина» Александра Пушкина продали в аукционном доме Christie’s за 118 800 фунтов стерлингов. Это произведение было одним из лотов торгов, получивших название «Россия: выдающиеся книги и манускрипты».

Как сообщил «Интерфакс», «Евгений Онегин» был топ-лотом торгов. Его начальная цена стартовала от 100 тысяч фунтов стерлингов.

Полный комплект романа представляет из себя два пожизненных издания, сплетенные зеленым марокеновом переплете. В первом издании находятся I, III–VIII главы, во втором — II глава. Комплект выпустила типография Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга. Второе прижизненное издание II главы «Евгения Онегина» — настоящая редкость. Ведь оно является точной копией самого первого издания. Их отличия заключаются лишь в нескольких небольших исправлениях.

Еще одним важным лотом стал сборник стихов Осипа Мандельштама «Камень». Его выпустило петербургское издательство «Акмэ» в 1913 году. За издание книги заплатил сам автор. В итоге сборник купили за 175 тысяч фунтов стерлингов при стартовой цене 70 — 100 тысяч фунтов стерлингов.

Этот экземпляр 23 года хранился у самого Мандельштама, а в июле 1936 года писатель подарил его поэту и критику Сергею Рудакову. Последний полтора год жил с семьей Мандельштама в период воронежской ссылки.

Также на аукционе продали двухтомное произведение Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1831–1832 года. Книги купили за 62 тысячи фунтов стерлингов.