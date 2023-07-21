Мир 21 июля 2023, 13:32 «Прижали толстомордых европейцев». Медведев призвал посадить Борреля на строгую диету Медведев назвал словесной диареей высказывания Борреля о зерновой сделке РИА «Новости»

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Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля необходимо посадить на строгую диету после его заявлений о зерновой сделке. С таким призывом выступил в своем Telegram-канале зампредседателя Совебеза России Дмитрий Медведев.

«У Борреля жестокая словесная диарея по поводу зерновой сделки», — написал он.

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Глава евродипломатии, напомнил Медведев, заявил, что Россия якобы морит голодом всю планету и лишает мирных украинцев их законного заработка. Зампредседателя Совбеза предложил посадить Борреля исключительно на воду. Когда речь заходит о поставках зерна в Африку, европейский дипломат и подобные ему лица сразу бегут в кусты, отметил Медведев.

«Ничего не знаем, мы берем зерно только для родных толстомордых европейцев. А как прижали их вместе с салонаркоманами — караул, голодаем», — обратил внимание заместитель главы Совбеза.

Боррелю нужно определиться: либо Европа выполнит справедливые условия по торговле российским зерном, либо умерит аппетит, добавил Медведев. В противном случае глава дипломатии ЕС и его выкормыши, которые едят в три горла, могут «захлебнуться в своих зловонных испражнениях», заключил зампредседателя Совбеза.

После прекращения зерновой сделки Боррель призвал наладить вывоз зерна с Украины по сухопутным маршрутам. Глава евродипломатии предложил использовать для этого «линии солидарности», созданные до стамбульских договоренностей.