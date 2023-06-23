Мир 23 июня 2023, 09:23 «Привыкли паразитировать». Англосаксы испугались за свои неоколониальные амбиции Замсекретаря Совбеза Шевцов: англосаксы привыкли паразитировать во всем мире РИА «Новости»

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Укрепление сотрудничества между странами СНГ вызывает тревогу у англосаксов, которые привыкли паразитировать во всем мире и стремятся сохранить свои неоколониальные амбиции. Такое мнение выразил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов, сообщил ТАСС.

Оценку действиям ряда западных стран он дал в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности.

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По словам Шевцова, то, что страны постсоветского пространства стремятся наращивать связи и расширять поле для сотрудничества для англосаксов видится угрозой, поскольку они боятся за свои неоколониальные амбиции.

«Их методы известны и хорошо изучены — давление, шантаж, провокации, а также разжигание конфликтов», — подчеркнул Шевцов.

Замсекретаря Совбеза заметил, что и в России, и в Казахстане это хорошо знают.