«Привыкли к таким толчкам». Житель Гюмри рассказал о последствиях землетрясения в Армении

В Грузии этим вечером прошло землетрясение, которое ощущалось в Армении и на западе Азербайджана. К разрушениям и пострадавшим оно не привело, хотя магнитуда была достаточно большой — 6,2. Житель армянского города Гюмри рассказал «360», какая обстановка сейчас среди жителей.

«Сейчас ничего не происходит, все уже улеглось. Вообще население в целом привычно к таким толчкам. Если я не ошибаюсь, в конце октября с утра тоже так толкнуло. Так что такие мелкие землетрясения иногда бывают. И в целом все спокойно», — поделился житель Гюмри.

Но собеседник отметил, что жители более старого фонда все-таки с опасением относятся к таким ситуациям. Они стараются на всякий случай покинуть дома и провести некоторое время в безопасном месте.

«В целом в городе паники я не вижу. Единственное, что жители пятиэтажек, хрущевок — они, наверное, эту ночь проведут у знакомых, у родственников, чтобы не рисковать лишний раз. А так в городе все нормально работает, есть электричество, есть Сеть», — рассказал житель.

Покинуть свои дома во время толчков решили и жители грузинской столицы Тбилиси. В некоторых районах наблюдались перебои с мобильной связью. Сейчас все восстановлено, сбоев в телефонных звонках или интернет-связи в стране нет. Эпицентром землетрясения стало село Самеба возле границы с Арменией.