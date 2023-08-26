Мир 26 августа 2023, 01:48 Привлекательность БРИКС показала утрату Западом «великой интеграционной силы» — депутат ФРГ Депутат ФРГ Котре: привлекательность БРИКС показала, что Запад утратил силу РИА «Новости»

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Популярность БРИКС показывает, что Запад утратил свою интеграционную силу, мир движется в сторону развития многополярного миропорядка. Такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

«Привлекательность стран БРИКС показывает, что Запад утратил свою великую интеграционную силу», — отметил парламентарий.

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Контре признал, что Запад под руководством США слишком часто искал собственной выгоды и покровительственно относился к другим странам. Сейчас развивающиеся государства больше не хотят с этим мириться, подчеркнул депутат.

«Слишком часто применялись двойные стандарты. Военными преступниками всегда являются только другие», — заявил Котре.

Мир вступил в фазу развития многополярного мирового порядка, подытожил депутат.

Расширение объединения БРИКС стало личным поражением для главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ближайшее время почти половина населения Земли станут членами БРИКС.