26 августа 2023, 01:48
Привлекательность БРИКС показала утрату Западом «великой интеграционной силы» — депутат ФРГ
Депутат ФРГ Котре: привлекательность БРИКС показала, что Запад утратил силу
Популярность БРИКС показывает, что Запад утратил свою интеграционную силу, мир движется в сторону развития многополярного миропорядка. Такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.
«Привлекательность стран БРИКС показывает, что Запад утратил свою великую интеграционную силу», — отметил парламентарий.
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Контре признал, что Запад под руководством США слишком часто искал собственной выгоды и покровительственно относился к другим странам. Сейчас развивающиеся государства больше не хотят с этим мириться, подчеркнул депутат.
«Слишком часто применялись двойные стандарты. Военными преступниками всегда являются только другие», — заявил Котре.
Мир вступил в фазу развития многополярного мирового порядка, подытожил депутат.
Расширение объединения БРИКС стало личным поражением для главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ближайшее время почти половина населения Земли станут членами БРИКС.
Германия
БРИКС
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