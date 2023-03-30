Важное 30 марта 2023, 18:07 Привлечь Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках» призвали в Германии Депутат Бундестага Эрнст: Россию нужно привлечь к расследованию ЧП на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Россия должна участвовать в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщил депутат немецкого бундестага, глава комитета по вопросам энергетики и защиты климата Клаус Эрнст.

По его словам, отказ властей ФРГ от присоединения к российской резолюции по созданию независимой комиссии для расследования диверсий на газопроводах выглядит странным и непонятным.

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«Взрывы на газопроводах необходимо расследовать. Считаю необходимым и целесообразным привлечение российской стороны к процессу расследования атаки на „Северные потоки“», — сказал он.

Резолюцию в Совете безопасности ООН по «Северным потокам» поддержали лишь Россия, Китай и Бразилия.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что все требования о расследовании остаются в повестке дня, но сначала необходимо дождаться официальных итогов установления причин взрывов от Германии, Швеции и Дании.