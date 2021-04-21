Привившимся от коронавируса американцам раздали марихуану

В Нью-Йорке и Вашингтоне провели акцию «косяки за уколы» — привившимся от коронавируса жителям бесплатно раздавали марихуану. Об этом сообщила в Facebook неправительственная организация DCMJ, выступающая за полную легализацию каннабиса в США.

Всего в Вашингтоне и окрестностях активисты раздали более 4,2 тысячи самокруток. Сколько распределили в Нью-Йорке, не уточняется.

Акцию провели 20 апреля, в этот день отмечается неформальный день конопли.

Сооснователь DCMJ и один из организаторов мероприятия Николас Шиллер рассказал РИА «Новости», что не все из потребителей марихуаны подошли к вопросу добросовестно. Некоторые хотели получить косяк за справку о наличии антител к COVID-19.

В Нью-Йорке акция прошла на площади Юнион Сквер в центре города. Одна из прохожих заявила агентству, что марихуану нельзя использовать в качестве пропаганды вакцинации, «потому что многие пользуются ею в медицинских целях».

В марте в штате Нью-Йорк разрешили употребление каннабиса без медицинских показаний. Жители могут хранить до 85 граммов выпущенной конопли и употреблять этот наркотик в общественных местах, там, где разрешено курение табака.