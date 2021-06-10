Прививку «Спутником V» отказались считать основанием для въезда на Украину

Украинские пограничники отказались пускать в страну иностранцев, привитых российской вакциной «Спутник V». В Госпогранслужбе страны заявили, что такое решение было принято, потому что препарат не был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

По данным ГПУ, за последние дни на территорию Украины пытались въехать иностранцы с документами о вакцинации «Спутником V».

«Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд на Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — говорится в сообщении ведомства.

Представители службы уточнили, что для въезда иностранцам и лицам без украинского гражданства нужно иметь обязательный полис страхования от COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста или данные о полном курсе вакцинации препаратами из списка ВОЗ. Документ о вакцинации должен быть на английском языке или содержать перевод.

На Украине для вакцинации населения используются препараты Covishield и CoronaVac. В середине апреля врачи начали применять вакцину Pfizer. Регистрировать российский «Спутник V» украинские власти отказались.

В конце апреля Государственный экспертный центр при Минздраве страны заявил, что из-за побочных эффектов после прививки пострадали более тысячи украинцев.