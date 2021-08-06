Прививки от коронавируса в США сделали 50% населения

В США вакцинацию от коронавируса полностью прошли 50% населения. Белый дом призвал американцев продолжать в том же темпе.

Цифры привел в Twitter директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар.

На текущей неделе, по словам Шахпара, количество жителей США, которые получили первую дозу вакцины, увеличилось на 11%, по сравнению с предыдущей.

«50% американцев всех возрастов в настоящее время полностью вакцинированы. Продолжайте в том же духе!» — написал он.

В США прививки от COVID-19 делают вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna и Janssen.

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается и в России. Только в Подмосковье прививку сделали свыше трех миллионов человек. План по вакцинации регион выполнил более чем на 80%.