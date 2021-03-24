Украинский Минздрав рассказал о еще одной смерти пациента после прививки от коронавируса

На Украине зафиксировали еще одну смерть после прививки CoviShield/AstraZeneca. В Черновецкой области скончался провизор аптеки военного госпиталя. У мужчины случился инсульт мозга.

Украинский Минздрав уточнил, что провизора вакцинировали 15 марта. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Против коронавируса работников военного госпиталя прививала мобильная бригада. На следующий день мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу. Лечили его от инсульта.

В министерстве подчеркнули, что у провизора не было противопоказаний к введению вакцины: аллергию к любому из компонентов препарата у него не выявили. Вместе с ним прививку из одного флакона получили еще девять человек.

Другие пациенты, заверили в Минздраве, чувствуют себя нормально. Никаких «неблагоприятных событий» после иммунизаций у них не зарегистрировали.

Для установления точной причины смерти украинца назначено патологоанатомическое исследование.

Днем ранее после вакцинации CoviShield/AstraZeneca скончалась 43-летняя служащая ВСУ в Одесской области.