Привитым «Спутником V» россиянам разрешили въезд в Саудовскую Аравию

Россиянам, привитым от коронавируса вакциной «Спутник V», с 1 января 2022 года разрешили въезд в Саудовскую Аравию. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения королевства написал RT.

Несмотря на разрешение на въезд, привитым «Спутником V» россиянам по приезде в Саудовскую Аравию все равно придется пройти двухсуточный карантин. А еще потребуется сдать ПЦР-тест.

«Спутник V» получил одобрение уже в 71 стране мира, в которых в совокупности проживает более 50% населения планеты. По числу одобрений от госрегуляторов вакцина занимает второе место в мире.

Во Всемирной организации здравоохранения в декабре заявили, что задержка с одобрением вакцины «Спутник V» связана с проверкой технологических процессов производства российского препарата.

Разработчики «Спутника V» ранее анонсировали выход на рынок назальной формы вакцины от коронавируса. Она станет доступна уже в I квартале 2022 года. Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказывал «360», что назальную вакцину идеально применять одновременно с обычной внутримышечной прививкой или как дополнительную.