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    01 сентября 2021, 16:29

    Привитым и перенесшим коронавирус разрешили посещать ночные клубы в Берлине

    Артур Блянихов

    Берлинские власти разрешили ночным клубам возобновить свою работу. Их смогут посещать только те люди, которые вакцинировались или переболели COVID-19. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным информагентства, этим летом некоторые городские клубы начали принимать посетителей на открытом воздухе при наличии документов о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.

    «Политика Сегодня» рассказала, что кафе и рестораны также должны будут обязать менеджеров требовать у гостей документы с отрицательным результатом теста или подтверждающие факт вакцинации.