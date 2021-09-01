Привитым и перенесшим коронавирус разрешили посещать ночные клубы в Берлине

Берлинские власти разрешили ночным клубам возобновить свою работу. Их смогут посещать только те люди, которые вакцинировались или переболели COVID-19. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, этим летом некоторые городские клубы начали принимать посетителей на открытом воздухе при наличии документов о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.

«Политика Сегодня» рассказала, что кафе и рестораны также должны будут обязать менеджеров требовать у гостей документы с отрицательным результатом теста или подтверждающие факт вакцинации.