Привитых «Спутником V» россиян пустят в Болгарию без ПЦР-тестов

Власти Болгарии разрешили въезжать в страну без ПЦР-тестов россиянам, привившимся от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Болгарское правительство упросило условия въезда для российских туристов. Хотя Россия по-прежнему входит в число стран с оранжевым уровнем распространения коронавируса, дополнительные меры контроля для путешественников из РФ с четверга отменены.

Россиянам снова разрешили въезжать в Болгарию с одним из антиковидных документов. Прежде всем российским туристам приходилось предъявлять отрицательный ПЦР-тест, даже если они уже сделали прививку или переболели ковидом.

Теперь для въезда в Болгарию в период с 29 июля по 31 августа хватит и сертификата о вакцинации «Спутником V» на английском языке, с указанием данных загранпаспорта. Нужно сделать оба укола, и с момента последнего должно пройти не менее двух недель.

Отрицательный ПЦР-тест, если нет прививки, нужно сделать не позднее чем за трое суток до въезда. Можно обойтись и экспресс-тестом на антигены, сделать который нужно не позже чем за двое суток до въезда. В АТОР подчеркнули, что антигены — это не антитела.

Переболевшие могут въехать в Болгарию со справкой о перенесенном ковиде, если с момента выздоровления прошло не более 180 дней.

Дети могут въезжать в Болгарию без справок о тестировании.

Ранее в Турции предложили ужесточить антиковидные меры для туристов из России.