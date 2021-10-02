Привитых «Спутником V» итальянцев предложили ревакцинировать другим препаратом

Итальянцев, которые сделали прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V», могут повторно ревакцинировать другим препаратом. Такое предложение поддержал экспертный совет при Минздраве Италии.

Российским препаратом вакцинировались, в частности, некоторые итальянцы, живущие неподалеку от границы страны с Сан-Марино, сообщило РИА «Новости».

«Высший совет здравоохранения заявил о возможности введения дополнительной дозы вакцины другого типа тем, кто был вакцинирован такими препаратами, как… „Спутник V“, для примера», — сказал глава управления по предупреждению заболеваний ведомства Джованни Рецца.

По его словам, эта ревакцинация нужна, для получения коронавирусных сертификатов Green Pass, которые обязательны для работы ряда сотрудников в Италии. Рецца уточнил, что для повторной вакцинации потребуется еще соответствующее постановление регулятора. Сложность возникает в том, что «Спутник V» еще не одобрила Всемирная организация здравоохранения, добавил он.

Отмечается, что российским препаратом вакцинировались, в частности, некоторые итальянцы, живущие неподалеку от границы страны с Сан-Марино.

27 сентября посол РФ в Италии Сергей Разов заявил, что власти республики пообещали рассмотреть вопрос включения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в систему местных ковид-сертификатов Green Pass.