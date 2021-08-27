Привитых «Спутником V» белорусов не пустили на Украину

Украинские пограничники не пропустили в страну трех граждан Белоруссии, привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом этом сообщили в пресс-службе госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации «Спутником V».

«Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях ВОЗ. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», — передало РИА «Новости» текст сообщения.

Как оказалось, белорусы пытались найти другой способ пройти через границу. Они предложили пограничникам взятку в размере 50 долларов. Но сотрудники сообщили об этом в полицию и деньги у мужчины изъяли. Белоруса с семьей так и не пропустили в страну.

Людям с другим гражданством при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на коронавирус, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от вируса. Эти вакцины должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных.