ПЦР-тесты при въезде в Тунис отменят для привитых от COVID-19

С 1 июня приехавшим в Тунис туристам не придется предъявлять отрицательный ПЦР-тест и соблюдать карантин. Ограничения смягчили для привитых от коронавируса или переболевших COVID-19.

Сделавшим прививку нужно будет показать свидетельство о вакцинации с QR-кодом или полученный из органов здравоохранения документ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные пресс-релиза премьер-министра страны.

От обязательного карантина освободят иностранцев, у которых COVID-19 подтвердили не менее чем за шесть недель до приезда в Тунис.

Остальным путешественникам старше 12 лет придется соблюдать уже действующие требования. Предоставление негативного результата ПЦР-теста с QR-кодом и семидневный карантин для них все также необходимы.

Экспресс-тесты для туристов продолжат делать. Если они окажутся положительными, то человека поместят в карантин.

В первых числах мая Тунис вводил тотальный карантин на семь дней из-за распространения COVID-19. За время пандемии в стране подтвердили около 318 тысяч случав заражения коронавирусной инфекцией.