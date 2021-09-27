Власти США планируют разрешить въезд для жителей других стран, которые сделали прививку от коронавируса. Однако для тех, кто вакцинировался российским препаратом «Спутник V», запрет на въезд может сохраниться.

О намерении ослабить ограничения для туристов с ноября сообщила газета The Washington Post. Но, как уточнило издание, новые правила, скорее всего, не распространятся на тех иностранцев, которые сделали прививку двумя компонентами «Спутника V».

Профессор политологии Университета содружества Вирджинии Джудит Твигг в комментарии WSJ подчеркнула, что это может стать большой проблемой для российских путешественников и для людей в других странах, которые вакцинировались российским препаратом. Под ограничения могут попасть сотни тысяч граждан РФ.

Зеленый свет американские власти намерены дать тем, кто сделал прививку вакцинами компаний Pfizer и Moderna и китайских фирм Sinopharm и Sinovac, которые прошли одобрение в ряде ведомств.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что западные страны ведут целенаправленную кампанию против «Спутника V». По мнению дипломата, Россия продолжает сталкиваться с двойными стандартами, когда Запад отказывается признать, что наработки российских ученых способны помочь в обеспечении здоровья людей по всему миру.