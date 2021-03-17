Ребенок с антителами родился у привитой от коронавируса женщины. Это первый случай в мире

Медик во Флориде привилась от коронавируса первым компонентом вакцины от Modernа. В это время она была беременна. Ребенок появился на свет с антителами. Такого в мире еще не было. Об этом сообщил телеканал WPBF.

«Мы проверили пуповину ребенка, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребенку, что происходит в случае с другими вакцинами, которые вводятся во время беременности», — рассказал телеканалу педиатр Пол Гилберт.

Он и его коллега Чад Рудник выяснили во время этого обследования, что у младенца есть защитные антитела. Его мать, медработница округа Палм-Бич, получила первый компонент американской вакцины от Moderna, когда была на 36-й неделе беременности. Через три недели у нее родилась девочка с антителами.

Как отметил Гилберт, это первый случай в мире, когда антитела передались от привитой матери еще не родившемуся ребенку.

Ранее директор Центра имени Гамалеи, где создали вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал, что антитела к 2019-nCoV могут передаваться ребенку с молоком матери.