Миллиардеров предложили обложить налогом в 99%, чтобы привить всю планету

Прививка от коронавируса станет доступной каждому жителю планеты, если ввести единовременный налог на доходы миллиардеров. Мера также позволит предоставить денежный грант всем безработным.

Британская благотворительная организация Oxfam, Альянс по борьбе с неравенством, Институт политических исследований и организация Patriotic Millionaires заявили, что во время пандемии разовый сбор с самых состоятельных людей на Земле должен составить 99%. К таким выводам они пришли в результате совместной научной работы, сообщило агентство «Прайм».

«Единовременный сбор с доходов миллиардеров <…> может позволить всем жителям планеты пройти вакцинацию против COVID-19», — подчеркнули ученые.

Они предположили, что денег хватит и на грант в размере 20 тысяч долларов для всех безработных.

Авторы исследования призвали правительства государств обложить налогом сверхбогатых, которым удалось извлечь выгоду из пандемического кризиса. Таким образом можно компенсировать связанные с ним издержки.

Единовременный налог на миллиардеров, подсчитали ученые, позволит привлечь порядка 5,4 триллиона долларов. Почти 2,7 тысячи миллиардеров при этом все равно останутся на 55 миллиардов богаче, чем до пандемии COVID-19.