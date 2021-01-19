Посол Италии в Москве привился от коронавируса «Спутником V»

По словам руководителя посольства, никаких побочных эффектов после укола он не ощутил.

«В ближайшее время я намерен сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме», — заявил Терраччано.

Дипломат отметил, что сожалеет о том, что в тяжелое для всех время, когда в мире продолжает бушевать пандемия коронавируса, находятся силы, которые политизируют тему вакцинации.

Терраччано подчеркнул, что не намерен сравнивать действие различных препаратов и определять лучшие или худшие из них. По его словам, правительство Италии считает важным сотрудничать со всеми странами в области разработки препарата, для формирования коллективного иммунитета.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в мире начинает формироваться неравномерное распространение вакцин от коронавируса, что в итоге приведет к еще большему отставанию бедных стран. Он уточнил, что государства с чрезвычайно маленьким уровнем дохода получили всего 25 доз препарата.

Он напомнил, что еще в самом начале пандемии 184 страны организовали Фонд глобального доступа к вакцинам, который назвали COVAX. Однако ряд государств продолжают заключать сделки, скупая препараты по завышенным ценам, обходя инициативу сделать вакцину доступной для всех граждан мира.